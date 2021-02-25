الصين تستعدّ لتوفير 100 ألف جرعة تلقيح ضد كورونا لتونس في شكل هبة

أعلنت رئاسة الجمهورية في بلاغ لها مساء اليوم الخميس 25 فيفري 2021، أنها تلقت استعداد جمهورية الصين الشعبية لتوفير جزء من اللقاحات المضادة لفيروس كوفيد 19 لتونس في شكل هبة، حيث أعرب السفير الصيني Zhang Jianguo اليوم عن استعداد بلاده لتقديم مائة ألف جرعة تلقيح ضد فيروس كوفيد 19 بمجرد توفير آليات نقل اللقاح في الأيام القليلة القادمة.

وأعربت رئاسة الجمهورية بالمناسبة عن شكرها لجمهورية الصين الشعبية على هذا الاستعداد الذي يعكس التعاون المستمر بين الجمهورية التونسية وجمهورية الصين.

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