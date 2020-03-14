الصين تُرسل كمامات ومواد معقمة إلى تونس لمساعدتها في مكافحة كورونا



عبرت رئاسة الجمهورية التونسية في بلاغ لها اليوم السبت، عن امتنانها لجمهورية الصين الشعبية لمبادرتها بتخصيص إمدادات طبية ومستلزمات صحية للمساعدة على مكافحة فيروس كورونا وتعزيز التدابير الوقائية لتفادي انتشاره.

وأشارت الرئاسة إلى أن جمهورية الصين الشعبية أعلنت اعتزامها إرسال كمامات ومواد معقمة ومطهرة تعزيزا للخطوات التي اتخذتها بلادنا لمكافحة العدوى والوقاية من تفشي فيروس كورونا.

كما دعت رئاسة الجمهورية جميع المواطنين إلى الالتزام بالتعليمات الطبية والصحية للمساعدة على الإسراع بالتغلب على هذا الفيروس ومنع انتشاره.

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