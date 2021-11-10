الصين تُقدّم هبة بـ500 ألف جرعة من لقاح كورونا إلى تونس

أعلن السفير الصيني جانغ جيان قواه خلال لقائه يوم أمس الثلاثاء، رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان، أن الحكومة الصينية قررت إهداء الدفعة الجديدة مقدارها 500 ألف جرعة من لقاح « سينوفاك » المضاد لفيروس كورونا إلى تونس.

وتبادل الجانبان خلال اللقاء، وجهات النظر حول العلاقات الثنائية والتعاون العملي في كافة المجالات. وأكد السفير أن الصين مستعدة لتطوير علاقات الصداقة والتعاون مع الجانب التونسي، وتعزيز التلاؤم بين الاستراتيجيات التنموية للبلدين، بما يدعم تونس في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وتأتي هذه الهبة لمساعدة تونس في هزيمة الوباء في أسرع وقت ممكن.

من جهتها، أعربت رئيسة الحكومة نجلاء بودن عن شكرها وتقديرها على دعم ومساعدة الصين لتونس في مجال مكافحة الوباء، مؤكدة أن تونس تحرص على تطوير العلاقات مع الصين ورفع العلاقات التونسية الصينية إلى أعلى مستوى لما يخدم مصلحة شعبي البلدين.

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