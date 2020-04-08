الصين: شحن الطائرة العسكريّة التونسيّة بالمعدّات الطبّية



وصلت صباح اليوم الأربعاء، على الساعة التاسعة والنصف صباحا إلى مطار هونغ كونغ الطائرة العسكرية التونسية التي تمّ تسخيرها لجلب المستلزمات الطبيّة من الصّين لفائدة وزارة الصحّة بعد رحلة إستغرقت 24 ساعة.

وقد تولّى فريق طبّي عسكريّ مرافق لهذه الرحلة التثبّت في مرحلة أولى من صلوحيّة المستلزمات الطبيّة وتعقيمها وتمّت في مرحلة ثانية عمليّة الشحن.

ومن المنتظر أن تصل الطّائرة العسكريّة إلى تونس صبيحة يوم الجمعة 10 أفريل 2020.

كلمات البحث :الصين;الطائرة العسكريّة;معدات طبية