الضاحية الجنوبية للعاصمة: كسر في لحام أحد قضبان السكة بسبب شدة البرودة

أعلنت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية في بلاغ لها اليوم الجمعة، عن وقوع كسر في لحام أحد قضبان السكة الحديدية على مستوى محطة الملعب بخط الضاحية الجنوبية لتونس العاصمة بسبب شدة البرودة وذلك مساء اليوم الجمعة 20 جانفي 2023 مما جعل حركة القطارات تؤمن على سكة واحدة بين محطتي حمام الأنف والرياض في الاتجاهين.

وأكدت الشركة أنه قد وقع استئناف الحركة بشكل عادي على الساعة 16 و10دق بعد إصلاح الكسر.

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