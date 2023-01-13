الضمان الإجتماعي: التمديد في آجال التصريح بالأجور وخلاص الاشتراكات

أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في بلاغ له اليوم الجمعة 13 جانفي 2023، أنه تقرر التمديد في الآجال المتعلقة بواجب التصريح بالأجور وخلاص الاشتراكات بعنوان العملة الأجراء، وغير الأجراء للثلاثية الرابعة بـ2022، إلى الاثنين 16 جانفي الجاري، وذلك لتزامن يوم 15 جانفي مع عطلة نهاية الأسبوع.

وأشار الصندوق إلى أنه بالإمكان التصريح بالأجور ودفع الإسهامات عن بعد عبر موقع cnss.tn أو باستعمال الهاتف الجوال بالنسبة للعاملين لحسابهم الخاص.

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