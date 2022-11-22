الضمان الإجتماعي: صرف جراية نوفمبر مع الزيادات الخميس القادم

أعلن الصندوق الوطني للضّمان الاجتماعي في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، لكافّة منظوريه المنتفعين بجرايات، أنّه سيتمّ صرف جرايات شهر نوفمبر 2022 الخميس 24 نوفمبر 2022.

ووفق البلاغ ذاته، ستشمل جراية شهر نوفمبر الجاري الزّيادات النّاجمة عن الترفيع في الأجر الأدنى المهني المضمون بالنسبة لأنظمة العملة الأجراء في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي، وذلك بمفعول رجعي بداية من شهر أكتوبر 2022، وبالتّالي سينتفع أصحاب هذه الجرايات بمقدار جراية شهر نوفمبر 2022 العاديّة، يضاف إليها الزّيادة المذكورة بعنوان هذا الشّهر والمتخلّدات بعنوان شهر أكتوبر 2022.

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