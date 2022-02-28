الضمان الاجتماعي يدعو أعوانه للعودة فورا إلى مراكز عملهم

عبّر الصندوق الوطني للضّمان الاجتماعي في بلاغ له اليوم الاثنين، عن أسفه لتواصل تعطّل الخدمات في بعض المكاتب الجهوية والمحلية للصندوق بالرّغم من صدور الأمر الرّئاسي المتعلّق بالمصادقة على النظام الأساسي الخاص بأعوان مؤسسات الضّمان الاجتماعي ومركز البحوث والدراسات الاجتماعية وإذن وزير الشؤون الاجتماعية بالشّروع في تكوين اللّجان الفنية المشتركة بين الطرف الاجتماعي والإدارات العامة للمؤسسات الضّمان الاجتماعي من أجل ضبط الإجراءات الترتيبية الضرورية لتفعيل أحكام النظام الأساسي.

ودعا الصندوق الوطني للضّمان الاجتماعي أعوانه الذين لم يباشروا نشاطهم إلى العودة فورا إلى مراكز عملهم لتأمين كافة الخدمات لفائدة المضمونين الاجتماعيين.

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