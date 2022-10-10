الضمان الاجتماعي يعفي الجمعيات الرياضية من خطايا التأخير

أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في بلاغ له اليوم الاثنين، أنّه تقرّر منح طرح كلّي وآلي للجمعيّات الريّاضيّة المدينة له، لمبالغ خطايا التأخير المستوجبة والموظّفة على اشتراكات أنظمة الضّمان الاجتماعي ونظام التّعويض عن الأضرار النّاتجة عن حوادث الشغل والأمراض المهنيّة الرّاجعة للثلاثيّات المنقضية وإلى حدود الثلاثيّة الثّانية لسنة 2022.

ودعا الصندوق للاتّصــال بمكاتبه الجهويّة والمحليّة في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2022 قصد تسوية وضعيّتها.

وللانتفاع بهذا الإجراء يشترط :

• خلاص الثلاثيّة الثالثة لسنة 2022 .

• خلاص القسط الأوّل من روزنامة الدفع عند ابرامها

ويكون خلاص كامل أصل الدين ومصاريف التتّبع إمّا دفعة واحدة أو على أقساط شهريّة على مدّة أقصاها 5 سنوات.

كلمات البحث :الضمان الاجتماعي;جمعيات;خطايا تأخير