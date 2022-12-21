الضمان الاجتماعي: 31 ديسمبر 2022 آخر أجل للانتفاع بطرح خطايا التأخير

أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في بلاغ له، أن 31 ديسمبر 2022 هو آخر أجل للانتفاع بطرح خطايا التأخير المستوجبة بعنوان اشتراكات الضمان الاجتماعي ونظام التّعويض عن الأضرار النّاتجة عن حوادث الشغل والأمراض المهنيّة، الرّاجعة للثلاثيّات المنقضية وإلى حدود الثلاثيّة الثّالثة لسنة 2021.

وكان الصندوق قد أكد، في بلاغ سابق، أنه بالنسبة للمؤسّسات، سيتم طرح كلّي وآلي لمبالغ خطايا التأخير عند خلاص كامل أصل الدّين ومصاريف التتّبع دفعة واحدة، أو على أقساط شهريّة على مدّة أقصاها 3 سنوات.

وسيتم طرح جُزئي آلي بنسبة 50% من مبالغ خطايا التأخير عند خلاص كـامل أصـل الدين و مصاريف التتّبع بأقســــاط شهريّة على مدّة أقصـــاها 5 سنوات.

أما بالنّسبة للعاملين لحسابهم الخاص سيتم طرح كلّي وآلي لمبالغ خطايا التأخير عند خلاص كامل أصل الدّين ومصاريف التتّبع دفعة واحدة أو بأقساط شهريّة على مدّة أقصاها 5 سنوات.

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