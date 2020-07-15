الطاهري: استقالة الفخفاخ تمّت قبل الجلسة الرباعية

أكد الناطق الرسمي للاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري في تدوينة على صفحته الرسمية بالفايسبوك اليوم الأربعاء 15 جويلية 2020، أن استقالة رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ تمّت قبل الجلسة الرباعية « الأمر مفروغ منه »
وكان الفخفاخ قد التقى اليوم، رئيس الجمهورية قيس سعيّد و الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي ورئيس البرلمان راشد الغنوشي.
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