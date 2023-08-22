الطاهري: فحوصات عادية للطبوبي تستوجب إقامته بالمستشفى العسكري

أعلن الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري في تصريح لموقع الشعب نيوز اليوم الثلاثاء، أنه تم إيواء الأمين العام نور الدين الطبوبي بالمستشفى العسكري، في إطار حرص الفريق الطبي للمستشفى على القيام بكل الفحوصات الضرورية.

وأوضح الطاهري أن الفريق الطبي أكد أن هذه الفحوصات هي عادية وتستوجب الإقامة بالمستشفى لبعض الأيام مع العلم أنه تحوّل صبيحة أمس الإثنين إلى المستشفى العسكري لإجراء بعض الفحوصات الطبية الدورية.

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