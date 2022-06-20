الطبوبي: «إذا كانت الوثيقة المسربة للدستور الجديد رسمية فعلى الدنيا السلام»

اعتبر الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي خلال افتتاحه لإجتماع حول سياسات التقشف في القطاع العام وتعزيز الحوار الاجتماعي اليوم الاثنين، أنه إذا كانت الوثيقة المسربة حول الدستور الجديد رسمية فعلى الدنيا السلام.

وشدد الطبوبي على أن مناعة الاتحاد في استقلالية قراره، مؤكدا أنه يتخذ قرارته داخل مؤسساته بعيدا عن كل الأطراف السياسية.

وقال الطبوبي إن الدستور ليس موضوعا انشائيا ولابدّ أن يتضمن فقط عناوين رئيسية حول الحقوق الثابتة، مضيفا بقوله: « الفائدة ليست بصياغة الجمل الفضفاضة » .

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