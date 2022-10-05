الطبوبي: اتحاد الشغل مستهدف من الخارج

أكّد الامين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي خلال إشرافه على افتتاح مؤتمر الاتحاد الجهوي للشغل بمنوبة اليوم الاربعاء، ان الاتحاد ليس مستهدفا من الداخل فقط بل من الخارج أيضا، نظرا لتمسكه الشديد بمواقفه في تمرير بعض المشاريع والاصلاحات، واستماتته في الدفاع عن الخيارات الوطنية وارادة الشعب.

واشار الطبوبي الى ان الاتحاد له مكانة كبيرة، ويحظى باحترام كبير لدى المؤسسات الدولية، مؤكدا أن المنظمة الشغيلة ستبقى « صوتا واضحا، ومرتفعا، ومكشوفا كقوة اقناع واقتراح ولن تكون بوق دعاية لأي طرف ولن تعطي صكا على بياض لأي كان ».

واعتبر الطبوبي أن أول أهداف كل الحكومات المتعاقبة التي مرت والحالية والقادمة، هو اضعاف الحركة النقابية، في توجه سياسي ليبرالي عالمي يعمل على ضرب الحركات النقابية، وذلك عبر اساليب الشيطنة والتشويه وهجمات صفحات التواصل الاجتماعي، التي تواصلت لسنوات، وفق رؤيته، مشددا على ان الاتحاد يظل رغم ذلك شامخا ثابتا على المبادئ والمواقف.

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