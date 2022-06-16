الطبوبي: الإضراب ناجح بنسبة 96.22%

أكّد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، خلال كلمة ألقاها أمام المقرّ الوقتي للاتحاد بشارع الولايات المتّحدة اليوم الخميس 16 جوان 2022، أنّ الإضراب في القطاع العام نجح بنسبة 96.22% ، معتبرا أن هذه النسبة كذّبت كل المشككين » وسفّهت من أسماهم بـ « الصبايحية » الذين يقدمون خدمات مجانية للسلطة، بحسب تعبيره.

وقال الطبوبي إن الاتحاد هو من قام بالتسخير، خلال اضراب القطاع العام اليوم، مبرزا بأن منظوري الاتحاد قاموا بتوفير الحد الادنى من الخدمات في القطاعات الحساسة وفي مقدمتها الصيدلية المركزية.

وأبرز الطبوبي بأن العمال ضربوا اليوم موعدا مع التاريخ رغم الهجمة التي تستهدفه من قبل ما أسماها ميليشيات ومرتزقة.

كما حذّر الطبوبي من أي محاولة للمس من حق الإضراب، معتبرا أن « الاتحاد يتعرض إلى الشيطنة والتخوين » .

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