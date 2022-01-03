الطبوبي: الاتّحاد سيكون عنصر دفع إيجابي لمعاضدة مجهود الحكومة في تخطي كل الإشكاليات

استقبل وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي صباح اليوم الإثنين 03 جانفي 2022، بمقر الوزارة، نور الدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل.

و تناول اللقاء الوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد وعبر الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل عن دعمه المطلق لتصحيح المسار ومساندته للقرارات المتخذة يوم 25 جويلية 2021.

و أكد نور الدين الطبوبي على أهمية العمل المشترك بين الاتحاد والحكومة في هذه المرحلة التاريخية التي تعيشها البلاد لتجاوز كل الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية، معبرا عن أن المنظمة الشغيلة ستكون عنصر دفع إيجابي لمعاضدة مجهود الحكومة في تخطي كل الإشكاليات المطروحة.

كما تطرق اللقاء الى موضوع الاتفاقية الممضاة بين الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية المتعلقة بالزيادة في أجور القطاع الخاص والتي تم امضائها في مقر المجلس الوطني للحوار الاجتماعي وستتولى وزارة الشؤون الاجتماعية ايجاد الحلول العملية والناجعة لإصدار الملاحق التعديلية وادخالها حيز التطبيق.

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