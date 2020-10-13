الطبوبي: التوصل إلى حل في ملف عمال الحضائر وغلقه هذا الأسبوع

تحادث رئيس الحكومة هشام مشيشي صباح اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2020، بقصر الحكومة بالقصبة مع الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي.

وأكد رئيس الحكومة هشام مشيشي أن الوضع الصحي الدقيق يتطلّب مزيدا من اليقظة وخاصة اتباع البروتوكول الصحي باعتباره الحلّ الوحيد للحدّ من انتشار الوباء بالعالم أجمع.

وأفاد أمين عام المنظّمة الشغيلة أن اللقاء تطرّق الى آخر تطوّرات الوضع الصحي وتبعات أزمة الكوفيد-19 على مجمل القطاعات والصعوبات التي تعترض بالخصوص القطاع الصحي من نقص مسجّل بالمستشفيات العمومية على مستويات عدّة بشرية، ولوجيستية، وخاصة حماية الأسرة الصحية بكل مكوناتها مما خلق عديد التوترات الاجتماعية بالعديد من الجهات.

وأعلن نور الدين الطبوبي أنه خلال هذا الأسبوع سيتم التوصل إلى حل في ملف عمال الحضائر وغلقه بعد تذليل كل الصعوبات بين الحكومة والاتحاد.

وشدٌد الأمين العام للاتحاد على ضرورة تضافر كل الجهود من أجل تجاوز هذه المرحلة.

كلمات البحث :الطبوبي;عمار الحضائر