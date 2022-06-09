الطبوبي: الحكومة أرادت وضع اتحاد الشغل في مأزق وزجه في ركن ضيق

أكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي خلال حضوره مؤتمر الاتحاد الدولي لنقابات عمال النقل اليوم الخميس، أن الحكومة أرادت وضع الاتحاد في مأزق وزجه في ركن ضيق بشأن تزكية الاصلاحات المقدمة لصندوق النقد الدولي.

وقال الطبوبي إن الحكومة قدمت خطوطا عريضة للإصلاحات ولم تكشف عن التفاصيل الصادمة، مبرزا بأن هذه الإصلاحات تضرب مصالح الشعب التونسي ومقدرته الشرائية، وأن سعر قارورة الغاز المنزلي سيصبح وفقا لذلك حوالي 42 دينارا السنة المقبلة اثر رفع الدعم.

وأضاف الطبوبي: « نحن نركز على تعبئة قواعدنا عبر جولة يقودها أعضاء المكتب التنفيذي في الجهات لتبيان أسباب الإضراب لقواعدنا ».

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