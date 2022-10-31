الطبوبي: الحكومة تعهدت لصندوق النقد بالتفويت في هذه المؤسسات

أكد موقع « الشعب نيوز » التابع لاتحاد الشغل، اليوم الإثنين، أن أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي شدد على أن سياسة القمع وضرب الحريات والحقوق لا يمكنها ان تخلق استقرارا اجتماعياً واقتصاديا.

وقال الطبوبي إن الحكومة قد تعهدت مؤخرا لصندوق النقد الدولي بالتفويت في بنك الاسكان والوكالة الوطنية للتبغ والوقيد » القمرق » وعدد من الارصفة بميناء رادس، مؤكدا رفضه الحديث عن رفع الدعم والتفويت في مؤسسات القطاع العام .

كما أبرز الطبوبي أن المنظمة النقابية كانت قد قدمت خلال ندوة صحفية تصوراتها لاصلاح منظومة الدعم بالتركيز على ضرورة توجيهه لمستحقيه منبها في ذات الوقت على وچوب الانتباه الى المغالطات التي تنشرها بعض الجهات في علاقة بمستحقي الدعم حيث أن الحكومة تعتبر ان الفئات والعائلات المعوزة هي من يستحق الدعم.

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