الطبوبي: السلطة القائمة تُشيطن الاتحاد ولا مجال لحل الاشكاليات الحالية دون حوار

أكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي اليوم الخميس، أن السلطة القائمة تقوم بشيطنة الاتحاد، معتبرا أنّ الوضع العام في تونس يتطلّب وعي السلطة بأنّه لا مجال لحل الاشكاليات الحالية دون حوار جدي حول الملفات الاجتماعية والاقتصادية التي تهمّ الأجراء في ظل تفاقم تدهور المقدرة الشرائية والارتفاع الجنوني للأسعار .

وشدد الطبوبي على أن الاتحاد لم يطلب الزيادة في الاجور وإنما تعديل القدرة الشرائية وترميمها، مبرزا بأن الاتحاد لا يذهب للإضراب من أجل الإضراب وإنما وسيلة لتحسين الأوضاع الاجتماعية للعمال بالفكر والساعد والدفاع عن حقوق الشغالين خاصة مع عدم دعوة السلطة التنفيذية القائمة منذ تنفيذ الإضراب العام في القطاع العام يوم 16 جوان الماضي إلى الجلوس إلى طاولة الحوار مع الطرف النقابي ولم تعمل على إيجاد الحلول طيلة شهر و20 يوما.

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