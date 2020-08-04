الطبوبي: الفسفاط والمناجم من الأمن القومي

شدد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي في كلمة ألقاها خلال مشاركته في مؤتمر الاتحاد الجهوي للشغل بزغوان اليوم الثلاثاء، على أن الفسفاط والمناجم من الأمن القومي، معتبرا أن تواصل الوضع كما هو عليه الحال خطير على مصالح البلاد وشعبها .

وقال الطبوبي إن التحركات الإحتجاجية والاعتصامات عطلت الإنتاج وأوقفته، مؤكدا أن الاتحاد يحترم حق التظاهر ويحترم الحق في التنمية لكن بضوابط.

وأكد الطبوبي أن النقابيين والنقابيات هم حطب النار، مشددا على أنهم سيُناضلون ويستميتون في النضال على مكتسبات الشعب التونسي وعلى نمط المجتمع وعلى الخيارات الوطنية، معتبرا أن المؤامرات الخسيسة لا تُهزم إلا على سقف الاتحاد.

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