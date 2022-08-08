الطبوبي: النظام السياسي يجب أن يتغير باتجاه نظام رئاسي

اكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، في مقابلة مع « تلفزيون الشرق » يوم أمس الأحد، أن حياد اتحاد الشغل وعدم معارضته الاستفتاء لم يعط رئيس الجمهورية « صكاً على بياض »، موضحاً أن الاتحاد « مع التغيير »، لكنه شدد على ضرورة ضمان « توازنات في الصلاحيات ».

وقال الطبوبي إن « النظام السياسي يجب أن يتغير باتجاه نظام رئاسي »، مشيرا إلى أن الدستور السابق يتضمن تناقضات، إذ « يعطي لرئيس جمهورية منتخب مباشرة من الشعب صلاحيات محدودة، ويسمح في المقابل لعضو في البرلمان، ان ينجح بـ 280 صوتاً، بأن يكون هو الذي يعين ويحكم ».

وأشار الطبوبي إلى الحاجة لأن يعمل الرئيس من خلال « الرقابة الإيجابية بهدف الحد من أخطاء الحكم الفردي »، مبيناً أن الرقابة تحتاج إلى « محيط كامل ومتعاون »، وهو ما يحتاج بدوره إلى « مصالحة وطنية حقيقية ».

واعتبر الطبوبي أنّ المصالحة الوطنية الحقيقية لا يجب أن يستثنى منها إلاّ من « رفع السلاح في وجه التونسيين ، وقتل الجنود والسياسيين ومن نهب أموال الشعب وثبتت إدانته في قضاء عادل ».

وشدد الطبوبي على أن الاتحاد العام التونسي للشغل لن يكون حطب نار للمعارضة، ولن يكون بوق دعاية للسلطة، مؤكدا أن الاتحاد لديه نضج سياسي لكنه ليس حزباً سياسياً، نافيا دعوته لانتخابات رئاسية مبكرة.

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