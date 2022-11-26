الطبوبي: النقابيون مستعدون للنزول إلى الشارع في حال تواصل تدهور المقدرة الشرائية

أكد الامين العام نور للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي خلال افتتاحه مؤتمر الجامعة العامة لعملة التربية اليوم السبت 26 نوفمبر 2022، أن الاتحاد لن يسمح بأي مس من الحريات وحقوق الانسان وانه لا مجال للعودة إلى تكميم الافواه أو محاكمة الافراد على مواقفهم أو آرائهم.

وشدّد الطبوبي على أنّ النقابيين مستعدون للنزول إلى الشارع في حال تواصل تدهور المقدرة الشرائية للعامل والموظف، معلنا عن تحرّك قادم للنقابيين رفضا للجباية، يوم 30 نوفمبر المقبل من خلال اجتماع لعمال قطاع النقل.

وقال الطبوبي إن المنظّمة الشغيلة ترفض تحميل المواطن مزيدًا من الحيف الجبائي، وإثقال كاهله بضرائب لتعبئة ميزانيّة 2023، في ظلّ وضع يزداد غلاءً وتدهورا للقدرة المعيشية للمواطن.

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