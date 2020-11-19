الطبوبي بعد لقاءه سعيّد: بالواقعية والتضامن قادرون على إصلاح ما تم إفساده منذ عقود

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم الخميس 19 نوفمبر 2020، بقصر قرطاج أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي.

وتناول اللقاء آخر مستجدات الساحة الوطنية على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وأكد رئيس الجمهورية على ضرورة بذل مزيد من الجهد، والتعاون بين مختلف الأطراف بهدف الخروج من الوضع الصعب الذي تمر به البلاد بعيدا عن المناكفات، مشددا على وجوب وضع مصلحة الوطن فوق كل الاعتبارات والعمل على تحقيق انتظارات الشعب التونسي.

وأفاد نور الدين الطبوبي أنه تم التطرق خلال اللقاء بالخصوص إلى مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل التي تتضمن توجهات اقتصادية واجتماعية وسياسية، مشيرا أنه سيتم التعمق في تفاصيل هذه المبادرة قبل تقديمها إلى رئيس الجمهورية الأسبوع المقبل.

وتوجه الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل بالشكر لرئيس الدولة لاستجابته لنداءات أهالي قفصة، وإعطائه الإذن بتركيز مستشفى عسكري بمنطقة الرديف، معتبرا أننا « بالواقعية والتضامن، قادرون على إصلاح ما تم إفساده منذ عقود في مختلف المجالات » .

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