الطبوبي بعد لقاء سعيد: تمّ التأكيد على أن التشاركية ستكون سيّد الموقف في المرحلة القادمة

أكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي عقب لقائه مع أعضاء المكتب التنفيذي برئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم الجمعة، أن هناك حديث وحوار معمق وتطابق في وجهات النظر خاصة فيما يتعلق بإصلاح المؤسسات العمومية وديمومتها ومحافظتها وفيما يتعلق بقضية الدعم وفيما يتعلق بضعف الأجور بالإضافة إلى إصلاح المنظومة التربوية بالنظر إلى الوضعية الاجتماعية للمربيات والمريبين بكل أصنافهم.

وأشار الطبوبي إلى أنه تم الاتفاق على أن تونس في حاجة إلى أبناءها الغيورين عليها والتأكيد على أن التشاركية ستكون سيّد الموقف لرسم آفاق ومستقبل تونس في المرحلة القادمة مع القوى المدنية والسياسية التي تتقاطع في الأفكار.

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