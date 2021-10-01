الطبوبي: تعيين بودن وسام شرف للتونسيين ولكن هل ستكون رئيسة حكومة أم وزيرة أولى؟

أكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي صباح اليوم الجمعة، خلال زيارة أداها إلى مصنع كولاسام للاسمنت الاصطناعي أن تعيين نجلاء بودن رئيسة حكومة يعد وسام شرف لكل التونسيات والتونسيين وهي رسالة مهمة للخارج قبل الداخل، باعتبار أن تونس كانت دوما سباقة على صعيد حقوق المرأة والانفتاح و مجلة الأحوال الشخصية.

واعتبر الطبوبي أنه لا يمكن لهذا التعيين أن يصبح محل مزايدات او نفاق باعتبار أن الأهم والذي ينتظره التونسيون هو الصورة التي ستترسخ حول رئيسة الحكومة و ما ستتركه من أثر إيجابي، « هل ستكون رئيسة حكومة أم وزيرة أولى أم موظفة سامية أم امرأة بشخصية قوية تستطيع اتخاذ القرارات بصفة مستقلة حتى تقدم للعالم بأسره الصورة الحقيقية للمرأة التونسية » .

وعبر الطبوبي عن تفاؤله بهذا الاختيار متسائلا إن كانت الظروف التي تعيشها البلاد ستساعدها على النجاح خاصة على مستوى صلاحياتها .

و بين الأمين العام انه لا يمكن انتظار المستحيل من رئيسة حكومة في ظرف دقيق وفي ظل تعقيدات كبيرة ولكن نريدها ان تنجح ونريدها إمرأة قوية تمارس قناعاتها ، قادرة على حل الملفات الشائكة التي تنتظرها على غرار التشغيل الهش و الحضائر و الأساتذة النواب و الدكاترة وتطبيق الاتفاقيات الممضاة وفتح المفاوضات الاجتماعية في جانبيها الترتيبي و المالي .

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