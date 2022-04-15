الطبوبي: تونس في حاجة إلى رُؤيا جديدة ووحدة وطنية صماء لإنقاذها

اعتبر الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي في تصريح صحفي عقب اجتماع بين أعضاء الحكومة وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد اليوم الجمعة، ان هذا الاجتماع يمثل مناسبة متجددة لتبادل وجهات النظر بين الطرفين وتقريب الرؤى بخصوص متطلبات المرحلة وخاصة كيفية الموازنة بين الاستحقاقات الاجتماعية من مقاومة غلاء الأسعار والمحافظة على المقدرة الشرائية للتونسيين من جانب، وواقع المالية العمومية والضغوطات الاقتصادية من جانب آخر.

وشدد الأمين العام لاتحاد الشغل على أن الحوار الناجع والمسؤول وتوفر الإرادة الصادقة بين الجانبين كفيل بإيجاد المخرجات واستنباط حلول قادرة على خدمة مصالح التونسيين والحفاظ على مكتسبات الدولة التونسية الحديثة.

وقال الطبوبي إن تونس في حاجة إلى رُؤيا أخرى جديدة وإلى أخرى حقيقية وعزيمة ووحدة وطنية صماء لإنقاذ البلاد في الأوقات الحرجة التي تمر بها.

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