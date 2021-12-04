الطبوبي: حذار من توظيف الوضع الاستثنائي لتحويل البلاد إلى غنيمة

حذّر الأمن العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي خلال إشرافه على إحياء الذكرى 69 لاغتيال الزعيم الوطني والنقابي « فرحات حشاد » اليوم السبت، من توظيف الوضع الاستثنائي لتحويل البلاد إلى غنيمة يستبيحها الجشعون وسماسرة الموت ممن يسبّقون الأرباح على الأرواح.

كما حذر الطبوبي من حشر الإدارة في التجاذبات السياسية والتوظيفات الحزبية وإخضاعها لولاءات تمنعها من تقديم خدماتها العمومية في كنف الحياد والشفافية واحترام القانون، منبها من التهاون في الضرب على أيدي المحتكرين والمهرّبين والمتهرّبين من الواجب الجبائي والاجتماعي.

وحذر أمين عام المنظمة الشغيلة من التنكّر للاتفاقيات المبرمة ومن التذرّع بجائحة كورونا للالتفاف على حقوق العمّال، مشددا على خطر توظيف غضب الشارع لإحلال الفوضى لتحقيق مآرب حزبية أو فئوية أو شخصية غير معلومة، أو لتغذية النعرات البدائية كالجهوية والعشائرية لبث الفتنة والتفرقة.

واكد الأمين العام انهم لن يخضعوا للابتزاز ولن يساوموا في استقلالية قرارهم ويظلوا أوفياء لأصحاب الحقّ.

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