الطبوبي: خضعتُ لفحوصات عادية وسأعود لنشاطي الأسبوع الجاري

أعلن الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي في شريط فيديو نشرته صفحة الاتحاد اليوم الأربعاء، أنه سيعود إلى نشاطه خلال الأسبوع الجاري للحضور في مؤتمر الجامعة العامة للبلديات .

وأبرز الطبوبي بأنه خضع إلى فحوصات عادية بالمستشفى العسكري، وفق قوله.

وكان الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري قد أكد في تصريح اليوم الثلاثاء، أنه تم إيواء الأمين العام نور الدين الطبوبي بالمستشفى العسكري، في إطار حرص الفريق الطبي للمستشفى على القيام بكل الفحوصات الضرورية.

وأوضح الطاهري أن الفريق الطبي أكد أن هذه الفحوصات هي عادية وتستوجب الإقامة بالمستشفى لبعض الأيام مع العلم أنه تحوّل صبيحة الإثنين إلى المستشفى العسكري.

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