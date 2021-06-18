الطبوبي: رئيس الجمهورية صدمني ..موقفنان متناقضان في اليوم نفسه

عبر الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي في حوار على قناة الحوار التونسي مساء اليوم الجمعة، عن صدمته من تغيير رئيس الجمهورية لموقفه خلال لقاءه به مؤخرا.

وبين الطبوبي بأنه اتفق خلال لقائه الأخير مع الرئيس على أن يُبادر الوزراء الأربع الذين تتعلق بهم شبهات فساد بالاستقالة ويتم تعويضهم بـ4 وزراء آخرين لا تتعلق بهم قضايا، كما اقترح الرئيس إدخال تغييرات على دستور 1959 وعرضه للاستفتاء على الشعب التونسي حول نظام الحكم والقانون الانتخابي.

وقال أمين عام المنظمة الشغيلة إن هذا المقترح قبل به المشيشي مع تلكأ حزامه السياسي.

وأضاف الطبوبي بأن الرئيس غير موقفه في اليوم نفسه، وأكد بأنه لم يعد يقبل بمجرد استقالة الوزراء المقترحين فقط بل طالب برحيل حكومة المشيشي ككل، داعيا الرئيس إلى ضرورة أن يعلب دوره الوطني وأن يساهم في الخروج من الأزمة .

كما أكد الطبوبي أن الاتحاد يرى في رئاسة الجمهورية رمز الوحدة الوطنية والعنوان الرئيسي مهما كانت المناكفات، معتبرا أن تونس يتيمة بهذه الخطابات والتناقضات وأن مفتاح كل القضايا هو المفتاح السياسي.

كما أضاف الطبوبي: « لسنا في ركاب أي كان وأجندتنا وطنية » .

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