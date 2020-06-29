الطبوبي: أطراف سياسية لها توجهات دينية تضغط على القضاء

أكد رئيس الاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي في حوار له على قناة التاسعة مساء اليوم الاثنين، وجود ضغوطات سياسية مسلطة على القضاء، مشيرا إلى أن جزءًا من القضاء يخضع للضغط من قبل أطراف لها توجهات دينية، على حد تعبيره.

وقال الطبوبي إن الاتحاد لم يتدخل في القضاء بخصوص قضية النقابيين الموقوفين، مشيرا إلى أن القضايا الي قدّمها اتحاد الشغل قُبرت ولم تر النور.

وفيما يتعلق بقضية تضارب المصالح لرئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، قال الطبوبي إنه إذا ثبت للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تورط الفخفاخ في أي شيء فعليه الاستقالة كما وعد.

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