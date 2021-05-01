الطبوبي: على الأغلبيةِ في البرلمان أن تَكُفَّ عن اعتبار المجلسِ ملكيّةً حصريةً لها

دعا الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشعل نور الدين الطبوبي في كلمة له بمناسبة عيد الشغل العالمي اليوم السبت 1 ماي 2021، مجلس النوّابِ للخروج من مستنقعِ المُناكفاتِ الغَوغَائِيَةِ والممارساتِ الاستعراضيةِ وأن يَمنعَ نوّابَه من التذرُّعِ بالحصانةِ البرلمانيةِ لاستباحةِ الأمنِ العامِّ والتطاولِ على مؤسّساتِ الدولةِ وآخرُها التهجّمُ المُشِينُ على رئيسِ الجمهوريةِ وتشويهِ سُمعتِهِ داخليًّا وخارجيًّا بِتُهَمٍ خطيرةٍ .

وعبر الطبوبي عن تنديد الاتحاد بما أتاه أحد النوّاب الذين احترفُوا القدحَ في حقِّ رئيسِ الجمهوريةِ، مطالبا مجلسَ نوّابِ الشعبِ بالكفِّ عن الكيْلِ بمكيالينِ في التعاملِ مع النوّابِ.

كما شدد الطبوبي على أنه على الأغلبيةِ في البرلمان أن تَكُفَّ عن اعتبار المجلسِ ملكيّةً حصريةً لها وأن تترفَّعَ عن ممارسةِ الوصايَةِ والهيمنةِ على الهيئاتِ الدستوريةِ المستحدَثَةِ لتوجيهِ أعمالِها أو عَرقلتِها، مثلما يحدثُ للهيئةِ العُليَا المستقلةِ للاتصالِ السمعِي البصرِي، مطالبا إياه بالتعجيل باستحداث ما تبقَّى من الهيئاتِ وبإرساءِ المحكمةِ الدستوريةِ على قاعدةِ الكفاءَةِ والجدارَةِ والمصداقيةِ لا المحاصصةِ والولاءاتِ.

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