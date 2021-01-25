الطبوبي: على صندوق النقد والمقرضين أن يتفهموا خصوصية الوضع في تونس

أكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي في حوار له مع وكالة رويتر، أنه على صندوق النقد الدولي والمقرضين أن يتفّهموا خصوصية الوضع الاجتماعي الهشّ في تونس هذا البلد الذي يُعتبر إستثناء في المنطقة، وفق قوله.

وأشار الطبوبي إلى أن المنظمة الشغّيلة منفتحة على الإصلاحات الإقتصادية التي تحترم السيادة الوطنية، مؤكدا استعدادها لدراسة كل المؤسسات العمومية التي تعاني من شبح الإفلاس حالة بحالة.

واعتبر الطبوبي أنه من الإجحاف أن 75 % من الضرائب يدفعها الموظفون بينما تدفع البنوك وشركات التأمين وغيرها 20 % فيما يساهم القطاع الخاص فقط ب5 % منها.

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