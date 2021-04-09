الطبوبي: قرار حظر التجول يحتاج إلى التعديل

اعتبر الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي على هامش زيارته لولاية سيدي بوزيد بمناسبة الذكرى 83 لاحداث 9 افريل 1938 اليوم الجمعة، أن قرار حظر التجول بداية من الساعة السابعة مساء خلال شهر رمضان يحتاج إلى التعديل لأنه لم يراع مصلحة عدة أطراف على غرار ذوي الاحتياجات الخصوصية الذين يفطرون في موائد إفطار جماعية وغيرهم من أصحاب المقاهي والمطاعم، وفق تعبيره.

وأكد الطبوبي أن السلطة الجهوية الممثلة في الولاة ستأخذ بعين الاعتبار مصلحة أصحاب المقاهي وأصحاب المطاعم « مع أخذ الاحتياطات اللازمة للمحافظة على أرواح الناس » .

وأضاف الأمين العام للإتحاد التونسي للشغل: « لا أحد ينكر ما تمر به البلاد من صعوبات جمة عمّقها الوضع الوبائي العالمي لذلك لابد من فرض توازن بين المحافظة على أرواح الناس ومصلحة البلاد » .

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