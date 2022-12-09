الطبوبي: قيمة الدعم المقترحة لفائدة العائلات المعوزة لن تتجاوز 118 دينارا في السنة

أعلن الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نورالدين الطبوبي في تصريح اعلامي على هامش مشاركته في حلقة نقاش بعنوان » الاضطرابات الاجتماعية وديمومة المؤسسة » مساء اليوم الجمعة، أن بعض المصادر غير الرسمية أبلغته أن قيمة الدعم المقترحة لفائدة مستحقيها من العائلات المعوزة لن تتجاوز 118 دينارا في السنة

وأكد الطبوبي أن الغموض في خطاب الحكومة بخصوص جملة من المسائل المهمة ولاسيما المتعلقة بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي مسالة ممنهجة وغير اعتباطية، مضيفا أن رمي الاتهامات وإلقاء اللوم على أطراف اخرى تندرج كذلك في سياق تكريس استمرارية هذا الغموض، وفق تعبيره.

وجدد الطبوبي دعوة الحكومة إلى الإفصاح عن فحوى برنامج الإصلاحات المقدمة الى صندوق النقد الدولي، مؤكدا ان الاتحاد العام التونسي للشغل الذي ما فتئ يؤكد أن البرنامج الذي قدمته حكومة بودن إلى صندوق النقد الدولي يلزمها شخصيا ولا يلزم الاتحاد في شيء.

وأوضح ان الوضع العام بالبلاد يستدعي التعقل والتحلي بالحكمة عند اتخاذ القرارات الاقتصادية والاجتماعية لما لها من انعكاسات لا حاجة لبلادنا بها، مجددا تحذيره من الارتدادات العكسية والعواقب الوخيمة جراء رفع الدعم عن المواد الأساسية.

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