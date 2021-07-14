الطبوبي: كفى مهاترات وعلينا اليوم التضامن من أجل مصلحة الوطن وليس الأفراد

دعا الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي في كلمة له بعد لقاءه رئيس الحكومة هشام المشيشي اليوم الأربعاء 14 جويلية2021، للكف عن المهاترات والتضامن وطنيا من أجل المصلحة العليا للوطن وليس من أجل الأفراد.

وأشار الطبوبي إلى أنه تناول مع المشيشي سبل تنقية المناخات العامة من خلال تظافر الجهود وتوحيدها من أجل ارجاع الديناميكية الاقتصادية بعد الجائحة، مشددا على ضرورة تعلم الدروس منها.

ودعا أمين عام المنظمة الشغيلة إلى أن يعود الرشد للجميع، خاصة وأن الشعب التونسي سئم الانتظارات ويعيش في آلام كبيرة ومخاض عسير جدا.

كما قال الطبوبي إن اللقاء مع مشيشي تطرق إلى ضرورة التسريع في اصدار بقية الأوامر الترتيبية بخصوص الاتفاق الأخير بين الاتحاد والحكومة في عديد القطاعات .

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