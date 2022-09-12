الطبوبي: كل عناصر النجاح في تونس متوفرة شريطة تضامننا الوطني الحقيقي

أكّد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي عقب لقائه رفقة رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول رئيس الجمهورية الجمهوري قيس سعيد اليوم الاثنين، أن اللقاء تمحور حول الوضع الاقتصادي والاجتماعي التي تمر به بلادنا .

وأشار الطبوبي إلى أن الرئيس أكد حرصه على تظافر كل الجهود من أجل إيجاد الحلول من توفير المواد الغذائية والعناية بكل شرائح المجتمع والطبقة العاملة وكل المستثمرين ورجال الأعمال.

واعتبر الطبوبي أن اتحادا الشغل والصناعة معهود لهم أن يكونوا عنصرا إيجابيا في رص الصفوف من أجل الوحدة الوطنية في تظافر كل الجهود من أجل خلق الثروة وتجاوز كل الهنات والمعوقات .

وبين الطبوبي بأن الرئيس أكد خلال اللقاء، على مكانة المربيات والمربين ودور المدرسة العمومية كمصعد اجتماعي.

واعتبر الطبوبي أنه بتظافر الجهود قادرين على تجاوز كل الصعوبات، مبرزا بأن كل عناصر النجاح في تونس متوفرة شريطة تضامننا الوطني الحقيقي.

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