الطبوبي: لا رجوع إلى ما قبل 25 جويلية ووجدت من الرئيس انفتاحا لإيجاد حل للأزمة

أكد الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل نور الدين الطبوبي في تصريح لقناة الجزيرة أمس الأحد، أن لا رجوع إلى ما قبل 25 جويلية الماضي، في إشارة إلى تاريخ القرارات التي أعلنها رئيس الجمهورية قيس سعيّد.

وقال الطبوبي إن « موقف المتحدث باسم الاتحاد سامي الطاهري بشأن عدم عودة البرلمان يلزمنا ».

وبشأن مكالمته الهاتفية مع الرئيس بعد مظاهرات أمس، قال الطبوبي: « أنا من بادرت بمهاتفة رئيس الجمهورية ووجدت منه إصغاء وانفتاحا لإيجاد حل للأزمة « ، مضيفا « يجب عدم تحميل مكالمتي مع الرئيس سعيد أكثر مما تحتمل ».

وبين الطبوبي بأنه تداول عديد الملفات ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي والوضع الراهن بالبلاد مع الرئيس، موضحا بأن « المكالمة ركزت على جلسة اليوم التي ستُعقد مع الحكومة للحسم في عدد من الاستحقاقات الاجتماعية وبعض الملفات المتراكمة التي كان فيها بعض الاتفاقيات قبل 25 جويلية » .

وأكد الطبوبي على ضرورة مراجعة القانون الانتخابي لإجراء انتخابات تشريعية في أقرب الآجال، مشددا على أن « لدينا القدرة على إيجاد حلول من خلال حوار هادف وهادئ » .

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