الطبوبي: لا يُمكن أن تُبنى تونس إلا في إطار تشاركي ليس بالفعل وردّة الفعل

أكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي خلال لقاء جمعه برئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم السبت، أنه تم خلال اللقاء التأكيد على أن المرحلة الصعبة التي تمر بها تونس لن تُبنى إلا بتضامن وطني حقيقي ولا تُبنى بالفعل وردة الفعل بل بالهدوء والتعقل والكثير من الحكمة.

وشدد الطبوبي على أن تونس لا يُمكن أن تُبنى إلا في إطار تشاركي، خاصة وأن تونس اليوم في معركة اقتصادية واجتماعية وكذلك سياسية .

وأشار الطبوبي على أنه تم التأكيد خلال اللقاء، على أن حرية التعبير وحرية الاعلام والتظاهر السلمي والمدني مضمونة ولا يُمكن المساس بها.

كما عبّر الطبوبي عن أمله في أن تكون الفترة القادمة فترة وعي حقيقي لما تتطلبه تونس في بناء وحدة حقيقية وطنية على قاعدة روح المسؤولية الوطنية وعلى رسم الخيارات حسب أهداف وأولويات تخدم التونسيين.

واعتبر الطبوبي أن الإرادة الوطنية لكافة المكونات المدنية والسياسية المؤمنة بالنظام المدني والدولة الاجتماعية قادرة على صنع ربيع تونس .

كلمات البحث :إطار تشاركي;الطبوبي;الفعل;تونس