الطبوبي لبودن: اتّحاد الشغل مستعد لحوار جدي بعد استكمال مؤتمره

أشرفت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان صباح اليوم الجمعة 04 جانفي 2022، بقصر الحكومة بالقصبة، على جلسة عمل بين الحكومة والمكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل برئاسة امينه العام نور الدين الطبوبي.

وأكدت رئيسة الحكومة في مستهل الاجتماع، على أهمية الدور الاجتماعي والاقتصادي والسياسي الذي تحتله المنظمة الشغيلة، مجددة التذكير بحرص الحكومة على العمل المشترك مع كل المنظمات الوطنية وتكريس سنة التشاور والحوار الصريح والمسؤول بين الحكومة واتحاد الشغل في كل المسائل الحيوية التي تهم التونسيين.

ومثلت الوثيقة الأولية لبرنامج الإصلاحات الهيكلية التي أعدتها الحكومة وجملة المسائل الاجتماعية العالقة أهم محاور هذا الاجتماع.

من جانبه، أكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي في تصريح عقب الاجتماع ان الاتحاد مستعد للتفاعل والعمل المشترك مع الحكومة عبر تقديم مقترحات لتطوير وثيقة الإصلاحات الهيكلية وتوحيد الرؤى في عديد المسائل الحارقة، مشددا على ضرورة أن توازن الإصلاحات التي قدمتها الحكومة بين الجانب الاجتماعي من جهة وضرورة خلق الثروة ورفع نسق النمو الاقتصادي من جهة أخرى.

وأشار نور الدين الطبوبي إلى أن المنظمة الشغيلة مستعدة لفتح حوار جدي ومسؤول بمجرد استكمال اشغال المؤتمر الـ 25 للاتحاد العام التونسي للشغل وانتخاب قيادة جديدة يمكن لها أن تلتزم بجملة التعهدات مع الحكومة.

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