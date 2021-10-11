الطبوبي لبودن: الاتحاد لا يمكن إلا أن يكون ايجابيا كلما كانت الحكومة منسجمة مع وعودها

اتصل الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي اليوم الاثنين، بـ « نجلاء بودن » رئيسة الحكومة الجديدة، وقدم لها التهاني.

واكد الطبوبي على استبشار الاتحاد بالخطوة الايجابية المتمثلة في تشكيل الحكومة بما يمكن من مجابهة الملفات والمشاكل المتراكمة والتي ازدادت تعقيدا خلال الفترة الاستثنائية.

واكد الامين العام في محادثته مع رئيسة الحكومة، على حرص الاتحاد على استمرارية الدولة والدعوة لمتابعة كل التعهدات والالتزامات مع الاتحاد العام التونسي للشغل.

وشدد الطبوبي على ان الاتحاد لا يمكن الا ان يكون ايجابيا كلما كانت الحكومة منسجمة مع وعودها وتعهداتها.

في المقابل عبرت رئيسة الحكومة عن سعادتها بالاتصال، مؤكدة قناعاتها الراسخة بأهمية الاتحاد ودوره وخاصة فيما يتعلق بدفع العمل الحكومي نحو تحقيق نتائج ايجابية في مجمل الملفات المطروحة.

واكد الطرفان في محادثتهما على ان التواصل بين الحكومة والاتحاد مستمر خلال الفترة المقبلة.

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