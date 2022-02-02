الطبوبي لسفير ألمانيا: متمسكون بحل سياسي تونسي تونسي

استقبل الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي يوم أمس الثلاثاء، سفير المانيا بتونس بيتر بروغل وتطرق اللقاء إلى العلاقات التونسية الألمانية وبرامج التعاون و الشراكة.
وأكد الأمين العام لاتحاد الشغل أهمية دعم أصدقاء تونس لبلادنا في هذا الوضع الصعب الذي تمر به مع تمسك التونسيين بحل سياسي تونسي تونسي يمكن من الخروج من الأزمة الاقتصادية و المالية وتواصل التجربة الديمقراطية وبناء مجتمع ديمقراطي تعددي يؤمن بمدنية الدولة .
و أبرز الطرفان أهمية تواصل الدعم مم أصدقاء تونس للتجربة الديمقراطية و مساندة الاقتصاد الوطني .
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