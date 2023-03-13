الطبوبي: لسنا ضد المحاسبة والقطاعات ستتحرك للترفيع في الأجور

أكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي في افتتاح أشغال الهيئة الإدارية المنعقدة في جزيرة قرقنة اليوم الاثنين 13 مارس 2023، أن اتحاد الشغل ليس تنظيما سياسيا ولكنه يُدلي بدلوه في مختلف القضايا التي تهم الشأن العام.

كما علّق الطبوبي على الايقافات الأخيرة التي طالت نقابيين مؤخرا، مؤكدا أنّ الإتحاد ليس ضد المحاسبة ولكن للمنظمة أطرها وهياكلها النقابية الرقابية الداخلية والخارجية.

وأكد الطبوبي أن الاتّحاد متمسك بتطبيق الاتفاقات ويرفض كل محاولات الالتفاف، مشددا على أن القطاعات ستتحرك من أجل ضمان حقوق منظوريها في الزيادة في الأجور وفي تطوير واقعها المعيشي.

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