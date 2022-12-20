الطبوبي للمعارضة: لم تستوعبوا الدرس لأن الشعب التونسي كره الجميع

أكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي في كلمة له خلال التجمع العمالي لأعوان الفلاحة أمام ديوان الأراضي الدولية بحي الخضراء اليوم الثلاثاء، أن المشكل اليوم هو مشكل إرادة وأن الأزمة الحقيقية هي أزمة اقتصادية واجتماعية، مبرزا بأن المشكل الاقتصادي لا يُمكن أن يُحل دون أن يُحل المشكل السياسي.

وشدد الطبوبي على أنه لا يُمكن إنقاذ الوطن إلا بحوار شامل ومسؤول، داعيا من يُريد أن يُسيّر البلاد إلى التعقّل، مضيفا بقوله: لن نخشى ولن نأبى لا السجون ولا الاغتيالات.. لا لدولة التعليمات ودولة الظلم .. نحن ديمقراطيون فكرا وممارسة .. لا يُمكن السكوت فهو يُعتبر جريمة » .

وقال الطبوبي إنه آن الأوان للمجتمع المدني والمنظمات الوطنية أن تلعب دورها بامتياز وأن تتخذ القرار المناسب من أجل إنقاذ الوطن وخرق أرضية ومبادرة.

كما وجه الطبوبي رسالة للمعارضة التي تتحدث عن نجاح دعوات المقاطعة للانتخابات التشريعية، بأنهم لم يستوعبوا الدرس لأن الشعب التونسي كره الجميع.

وقال الطبوبي للعاملات الفلاحيات: « أنا أعتذر منكن شخصيا لأنكن دائما وأبدا في كل المحطات وعند كوارث النقل ولكن مازلتن تعانين الأمرين » .

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