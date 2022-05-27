الطبوبي: لن نكون حاضرين في حوار الرئيس وسنُقدّم مشروع اتّحاد الشغل

أكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي في تصريح إعلامي على هامش انعقاد أشغال الهيئة الإدارية الوطنية حول المشروع الاقتصادي والاجتماعي للاتحاد اليوم الجمعة، أن الاتحاد لن يكون حاضرا في الحوار الوطني المعلن من رئيس الجمهورية طالما لم تتم بعض المراجعات التي من شأنها إنجاح النقاش حول الخيار السياسي، مؤكدا أن المرسوم الصادر بالرائد الرسمي لا يُلزم إلاّ من أمضى عليه.

وأكد الطبوبي أنه لا يجب الزج باتحاد الشغل في المجهول، معتبرا أن المشاركة أُريدت أن تكون صورية .

وبين الطبوبي بأن الهيئة الإدارية لاتحاد الشغل انتهت من تقديم مشروع الرؤية الاقتصادية والاجتماعية الذي أعده خبراء الاتحاد في قسم التوثيق والدراسات استئناسا بطيف واسع من كفاءات البلاد تم الاستماع لمقترحاتهم.

وأضاف الطبوبي أن الاتحاد سيعرض خلال الجلسة المسائية للهيئة الادارية القانون على أعضائها للتداول فيه واقتراح ما يلزم من تعديل ثم ستتم المصادقة عليه ليصبح مشروع الاتحاد.

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