الطبوبي: ليس من حق حكومة خارج المؤسسات المنتخبة أن ترسم خيارات الشعب

اعتبر الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي في تصريح له اليوم الخميس، أنه ليس من حق حكومة معينة بمرسوم خارج أطر المؤسسات المنتخبة أن ترسم خيارات الشعب التونسي ومستقبل البلاد لـ40 سنة قادمة بمراسيم تفكك الاقتصاد والدولة، وفق تعبيره.

وأكد الطبوبي أن الاتحاد من دعاة حوار مسؤول يُفضي إلى حلول ناجعة وحقيقية تزيح كل التوترات والمكبلات التي تعيش تونس على وقعها اليوم، مبرزا بان المشاركين في الحوار لم يطلعوا على مسودة الدستور المقدمة لرئيس الجمهورية .

وأضاف الطبوبي: « نحن منفتحون على الإصلاح لكن ضد الإصلاح الذي يُدمّر البلاد.. لسنا بحزب سياسي ولكن نقبل التنوع والأحزاب السياسية هي التي تؤطر الشعب وترسم الخيارات. »

وقال الطبوبي إنه لن يجد آذانا صاغية لتعديل الأوتار للمصلحة العامة والتقليص من التوترات، معتبرا أن المخرج الحقيقي للوضع الراهن يكمن في رجاحة العقل وصوت الحكمة، داعيا سعيد للقيام بمراجعات والانصات إلى كل القوى الفاعلة والتي لها قوة اقتراح .

وأعلن أمين عام المنظمة الشغيلة أن الاتحاد سيعقد في الأيام القليلة القادمة ندوة صحفية لعرض رؤية الاتحاد للخيارات في الإصلاح في جميع المجالات، متسائلا في الآن ذاته: « لماذا لم يصدر مرسوم يُحدد نسبة المشاركين في الاستفتاء؟ »

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