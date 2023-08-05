الطبوبي: متمسكون بالاتفاقيات المبرمة ومستعدون للنضال في حال أي تراجع عنها

أكد الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي خلال موكب انتظم اليوم بصفاقس احياء للذكرى الـ76 لمعركة 5 اوت 1947، تمسك الاتحاد بالاتفاقيات المبرمة مع الحكومات السابقة واستعداده للنضال في حال تسجيل أي تراجع عنها.

وقال الطبوبي إن رئيس الجمهورية المنتخب من طرف الشعب من حقه تعيين رئيس للحكومة وهو من يتحمل المسؤولية في نجاحه أو اخفاقه، فإن نجح فإن ذلك سيسجل لفائدته وإن أخفق فسيتحمل بدوره المسؤولية .

وشدد الطبوبي على انفتاح المنظمة على كل من يريد بناء جسور التواصل، مضيفا: « أيادينا ممدودة لكل من يريد بناء جسور التواصل من أجل غد أفضل » .

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