الطبوبي: متمسكون بالمبادئ والثوابت التي تأسس عليها اتحاد الشغل

أكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي بمناسبة إحياء الذكرى 24 لوفاة الزعيم الوطني والنقابي الحبيب عاشور في قرقنة اليوم الأربعاء، أن اتحاد الشغل متمسك بمساره النضالي والاضطلاع بدوره الوطني الاجتماعي وبالمبادئ والثوابت التي تأسس عليها الاتحاد العام التونسي للشغل.

وذكر الأمين العام بدور الاتحاد العام التونسي للشغل في كل المحن التي مرت بها تونس ووقف برجالاته وبنسائه في كل القطاعات والجهات وقفة الرجل الواحد مع تونس وهي مبادئ بنيت عليها المنظمة عبر كل مراحل تاريخها بفضل زعماء عظام خدموا البلاد بلا حساب همهم دوما المصلحة الوطنية .

وقد حضر احياء الذكرى عائلة الزعيم و اعضاء المكتب التنفيذي الوطني و الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس و اعضاء الهيئة الادارية الوطنية والاطارات النقابية .

كلمات البحث :اتحاد الشغل;الطبوبي;مبادئ