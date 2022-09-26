الطبوبي: مسألة فقدان بعض المواد ممنهجة لتهيئة الشعب لقبول رفع الدعم

أكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي في تصريح صحفي اليوم الاثنين، أن المشكل الأساسي اليوم هو مصارحة الشعب وإعطاء الواقع الحقيقي المجتمعي والاقتصادي والمالي لتونس، معتبرا أنها مسؤولية كبيرة على الطبقة الحاكمة وعلى رئيس الجمهورية.

وقال الطبوبي إن قلة الإمكانيات المادية حالت دون التزود ببعض المواد، مشددا على أن أفكار الاتحاد تقدمية ولا يجب أن تكون التطورات الأخيرة على حساب الطبقة المتوسطة والفقيرة .

وأكد الطبوبي أن هناك مسألة ممنهجة في تونس لتهيئة الشعب للقبول بمسألة رفع الدعم .

كما أعلن الطبوبي أن الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد ستجتمع خلال الأيام القادمة للنظر في المسألة، مضيفا: « نفذ صبرنا.. تونس مقبلة على أيام صعبة علينا أن نتهيّأ لها خاصة فيما يتعلّق برفع الدعم لأن الأجور ضعيفة » .

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