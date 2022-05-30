الطبوبي: من واجب رئيسيْ الجمهورية والحكومة مصارحة التونسيين بحقيقة الوضع الحالي

اكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي في تصريح إعلامي على هامش إمضاء إتفاقية بين وزارة التشغيل والتكوين المهني ومنظمة العمل الدولية في مجال المبادرة الخاصة اليوم الإثنين 30 ماي 2022 ، أنه من واجب القيادة السياسية اليوم ممثلة في رئيس الجمهورية ورئيسة الحكومة أن تصارح المواطنين بحقيقة الوضع الحالي في البلاد على جميع الأصعدة والمخاطر التي تتهددها.

وشدد الطبوبي على أن الوضع الإجتماعي يسوء يوما بعد يوم، مؤكدا أن الاتحاد تحلى بالصبر لمدة 10 أشهر ما يستدعي التوصل إلى حلول .

معبرا عن تمسكه بحقوق العمال وبالاتفاقيات الممضاة والمتعلقة بعدة ملفات كالحضائر والعائلات المعوزة وغيرها.

واعتبر الطبوبي أنه من حق كل التونسيين معرفة الحقيقة ومعرفة آليات تجاوز الصعوبات، معلنا أن هناك تجمعا نقابيا مبرمجا يوم الخميس وسيتم خلاله تحديد موعد الإضراب العام الذي تم إقراره في ولاية صفاقس.

كلمات البحث :الجمهورية;الحكومة;الطبوبي;تونسيين